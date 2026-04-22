World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|World Acceptance-Performance im Blick
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 127,14 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 7,865 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 1 162,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,22 Prozent angezogen.
World Acceptance war somit zuletzt am Markt 736,51 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu World Acceptance Corp.
|
22.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein World Acceptance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu World Acceptance Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|World Acceptance Corp.
|129,00
|0,00%