World Acceptance Aktie

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WKN: 892493 / ISIN: US9814191048

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World Acceptance-Performance im Blick 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in World Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in World Acceptance-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 127,14 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die World Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 7,865 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 1 162,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 147,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,22 Prozent angezogen.

World Acceptance war somit zuletzt am Markt 736,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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