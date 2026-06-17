NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.06.2021 wurde die World Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 166,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das World Acceptance-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,602 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,15 USD, da sich der Wert eines World Acceptance-Anteils am 16.06.2026 auf 173,01 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 104,15 USD, was einer positiven Performance von 4,15 Prozent entspricht.

Der World Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 802,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at