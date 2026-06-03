NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen World Acceptance-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 157,28 USD. Bei einem World Acceptance-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,358 World Acceptance-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 165,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,77 USD wert. Damit wäre die Investition um 5,28 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete World Acceptance eine Marktkapitalisierung von 826,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at