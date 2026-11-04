World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Langfristige Performance
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der World Acceptance-Aktie statt. Diesen Tag beendete die World Acceptance-Aktie bei 215,99 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 46,298 Anteile im Depot. Die gehaltenen World Acceptance-Papiere wären am 03.11.2026 7 669,80 USD wert, da der Schlussstand 165,66 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,30 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von World Acceptance belief sich zuletzt auf 744,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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