NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WSFS Financial-Aktie bei 31,43 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,182 WSFS Financial-Aktien. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 05.01.2026 179,89 USD wert, da der Schlussstand 56,54 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 179,89 USD entspricht einer Performance von +79,89 Prozent.
Alle WSFS Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
