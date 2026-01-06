WSFS Financial Aktie

WSFS Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

Lohnender WSFS Financial-Einstieg? 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WSFS Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WSFS Financial-Aktie bei 31,43 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,182 WSFS Financial-Aktien. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 05.01.2026 179,89 USD wert, da der Schlussstand 56,54 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 179,89 USD entspricht einer Performance von +79,89 Prozent.

Alle WSFS Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu WSFS Financial Corp.

Analysen zu WSFS Financial Corp.

Aktien in diesem Artikel

WSFS Financial Corp. 56,49 -0,09% WSFS Financial Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

