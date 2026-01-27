NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,97 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die WSFS Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,274 WSFS Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 131,73 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31,73 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete WSFS Financial eine Marktkapitalisierung von 3,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at