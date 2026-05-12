NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2023 wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 30,34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die WSFS Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,296 WSFS Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.05.2026 233,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,96 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133,88 Prozent zugenommen.

Insgesamt war WSFS Financial zuletzt 3,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at