WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|WSFS Financial-Anlage unter der Lupe
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der WSFS Financial-Aktie betrug an diesem Tag 38,70 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 25,840 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 76,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 982,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,22 Prozent.
Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich jüngst auf 3,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WSFS Financial Corp.
Analysen zu WSFS Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WSFS Financial Corp.
|76,92
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.