So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der WSFS Financial-Aktie betrug an diesem Tag 38,70 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 25,840 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 76,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 982,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,22 Prozent.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich jüngst auf 3,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at