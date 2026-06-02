NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WSFS Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,919 WSFS Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,02 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 01.06.2026 auf 70,36 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 135,02 USD, was einer positiven Performance von 35,02 Prozent entspricht.

WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at