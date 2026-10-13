WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Performance im Blick
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das WSFS Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 35,21 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 28,401 WSFS Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 154,79 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 12.10.2026 auf 75,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,48 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich jüngst auf 3,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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