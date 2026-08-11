NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die WSFS Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 46,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 21,584 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 80,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 739,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,90 Prozent erhöht.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 4,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at