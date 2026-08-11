WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|WSFS Financial-Anlage unter der Lupe
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Die WSFS Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 46,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 21,584 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 80,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 739,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,90 Prozent erhöht.
Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 4,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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