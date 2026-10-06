WSFS Financial Aktie

WSFS Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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WSFS Financial-Investmentbeispiel 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.10.2021 wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das WSFS Financial-Papier bei 53,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,871 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 77,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,67 USD wert. Mit einer Performance von +44,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich jüngst auf 3,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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