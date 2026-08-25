NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem WSFS Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers betrug an diesem Tag 57,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,743 WSFS Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 79,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,50 Prozent.

Der Marktwert von WSFS Financial betrug jüngst 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at