NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 32,27 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 309,885 WSFS Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 133,25 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 02.03.2026 auf 64,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101,33 Prozent.
WSFS Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
