WSFS Financial Aktie

WSFS Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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Rentabler WSFS Financial-Einstieg? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.10.2025 wurden WSFS Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,58 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,186 WSFS Financial-Aktien. Die gehaltenen WSFS Financial-Aktien wären am 19.10.2026 14 438,95 USD wert, da der Schlussstand 75,92 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,39 Prozent erhöht.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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