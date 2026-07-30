Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Profitable Wynn Resorts-Anlage?
|
30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: Hätte sich eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren gerechnet?
Vor 5 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98,33 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,017 Anteilen. Die gehaltenen Wynn Resorts-Papiere wären am 29.07.2026 100,69 USD wert, da der Schlussstand 99,01 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,69 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Wynn Resorts bezifferte sich zuletzt auf 10,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!