NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: Hätte sich eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wynn Resorts gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 98,33 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,017 Anteilen. Die gehaltenen Wynn Resorts-Papiere wären am 29.07.2026 100,69 USD wert, da der Schlussstand 99,01 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,69 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Wynn Resorts bezifferte sich zuletzt auf 10,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at