Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Frühe Anlage
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen
Wynn Resorts-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Wynn Resorts-Anteile 89,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,114 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,11 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 08.07.2026 auf 97,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,11 Prozent zugenommen.
Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 10,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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