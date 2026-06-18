NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Wynn Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Wynn Resorts-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wynn Resorts-Aktie bei 86,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,151 Wynn Resorts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,72 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 17.06.2026 auf 102,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,72 Prozent angezogen.

Wynn Resorts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at