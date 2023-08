NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Wynn Resorts-Investition eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wynn Resorts-Aktie gebracht.

Am 17.08.2022 wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wynn Resorts-Papier bei 65,42 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 152,858 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie auf 94,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 492,51 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,93 Prozent gesteigert.

Alle Wynn Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at