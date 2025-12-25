Wynn Resorts Aktie

Wynn Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

Profitable Wynn Resorts-Investition? 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Wynn Resorts-Aktie bei 69,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,446 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (125,02 USD), wäre die Investition nun 180,74 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,74 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich jüngst auf 13,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

