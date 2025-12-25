Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Profitable Wynn Resorts-Investition?
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Wynn Resorts-Aktie bei 69,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,446 Wynn Resorts-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (125,02 USD), wäre die Investition nun 180,74 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,74 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich jüngst auf 13,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wynn Resorts Ltd.
|106,40
|-1,74%