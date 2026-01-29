Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Rentable Wynn Resorts-Anlage?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,889 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers auf 112,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 342,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,21 Prozent.
Jüngst verzeichnete Wynn Resorts eine Marktkapitalisierung von 11,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!