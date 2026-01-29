NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,889 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers auf 112,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 342,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,21 Prozent.

Jüngst verzeichnete Wynn Resorts eine Marktkapitalisierung von 11,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at