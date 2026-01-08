NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 93,57 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,687 Wynn Resorts-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 243,67 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 07.01.2026 auf 116,37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24,37 Prozent vermehrt.

Am Markt war Wynn Resorts jüngst 12,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at