NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Wynn Resorts-Einstiegs gewesen.

Am 28.05.2023 wurden Wynn Resorts-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Wynn Resorts-Aktie bei 101,13 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hat, hat nun 0,989 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2026 100,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,09 Prozent gesteigert.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 10,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at