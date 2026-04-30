Wynn Resorts Aktie

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WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

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Wynn Resorts-Anlage 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Wynn Resorts-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 114,28 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wynn Resorts-Aktie investiert, befänden sich nun 87,504 Wynn Resorts-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 104,24 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 121,46 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 8,79 Prozent.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 11,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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