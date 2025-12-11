NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Wynn Resorts-Anteile letztlich bei 84,99 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,766 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.12.2025 1 454,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,43 Prozent gesteigert.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 12,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at