NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wynn Resorts gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Wynn Resorts-Anteile an diesem Tag bei 94,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,055 Wynn Resorts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (131,53 USD), wäre das Investment nun 138,76 USD wert. Damit wäre die Investition 38,76 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Wynn Resorts einen Börsenwert von 13,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at