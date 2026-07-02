NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wynn Resorts-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 121,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,305 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Wynn Resorts-Aktien wären am 30.06.2026 7 990,95 USD wert, da der Schlussstand 97,09 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,09 Prozent eingebüßt.

Wynn Resorts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at