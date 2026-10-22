Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Frühes Investment
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 89,10 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,122 Wynn Resorts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (75,76 USD), wäre das Investment nun 85,03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,97 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 7,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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