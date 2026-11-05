NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Wynn Resorts-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Wynn Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 125,19 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 79,879 Wynn Resorts-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 6 580,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,20 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 7,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at