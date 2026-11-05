Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Langfristige Anlage
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Wynn Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 125,19 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 79,879 Wynn Resorts-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 6 580,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,20 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 7,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wynn Resorts Ltd.
|74,51
|5,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.