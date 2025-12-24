Zebra Technologies Aktie

Hochrechnung 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: Hätte sich ein Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Zebra Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 248,22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,029 Zebra Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 994,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 246,76 USD belief. Damit wäre die Investition um 0,59 Prozent gesunken.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 12,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

