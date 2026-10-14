NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zebra Technologies-Investment verdienen können.

Die Zebra Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65,01 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,538 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 386,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 594,63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 494,63 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Zebra Technologies einen Börsenwert von 18,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at