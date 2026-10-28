NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zebra Technologies-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 207,18 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zebra Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48,267 Zebra Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 381,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 422,14 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84,22 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 18,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at