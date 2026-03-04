NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zebra Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,288 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 445,65 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 03.03.2026 auf 225,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 244,57 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 11,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at