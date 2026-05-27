Zebra Technologies Aktie

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WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Lohnendes Zebra Technologies-Investment? 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Zebra Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der Zebra Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 52,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,932 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 252,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 779,25 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 4 779,25 USD entspricht einer Performance von +377,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 12,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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