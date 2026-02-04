NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zebra Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zebra Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,639 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 382,17 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Anteils am 03.02.2026 auf 233,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +282,17 Prozent.

Zebra Technologies war somit zuletzt am Markt 12,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at