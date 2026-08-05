NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Zebra Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.08.2023 wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Zebra Technologies-Anteile bei 251,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,776 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (368,83 USD), wäre das Investment nun 14 670,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,70 Prozent angezogen.

Zebra Technologies wurde am Markt mit 13,89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at