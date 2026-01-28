Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Lohnender Zebra Technologies-Einstieg?
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Am 28.01.2021 wurden Zebra Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 393,03 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zebra Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 25,443 Zebra Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 069,77 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Anteils am 27.01.2026 auf 238,56 USD belief. Mit einer Performance von -39,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zebra Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,31 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!