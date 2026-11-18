Bei einem frühen Investment in Zebra Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 230,90 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 43,309 Zebra Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 521,44 USD, da sich der Wert einer Zebra Technologies-Aktie am 17.11.2026 auf 312,21 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,21 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich jüngst auf 15,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at