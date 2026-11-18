Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Frühes Investment
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 230,90 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 43,309 Zebra Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 521,44 USD, da sich der Wert einer Zebra Technologies-Aktie am 17.11.2026 auf 312,21 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,21 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich jüngst auf 15,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
|
18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zebra Technologies Corp.
|292,00
|0,34%