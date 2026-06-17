NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Zebra Technologies-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zebra Technologies-Papier an diesem Tag 502,09 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Zebra Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,992 Zebra Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 472,80 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 16.06.2026 auf 237,39 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 52,72 Prozent.

Der Zebra Technologies-Wert an der Börse wurde auf 11,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at