Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Lohnender Zebra Technologies-Einstieg?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zebra Technologies-Papier an diesem Tag 502,09 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Zebra Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,992 Zebra Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 472,80 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 16.06.2026 auf 237,39 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 52,72 Prozent.
Der Zebra Technologies-Wert an der Börse wurde auf 11,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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