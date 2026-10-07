Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Langfristige Anlage
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 504,41 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,825 Zebra Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (385,78 USD), wäre die Investition nun 7 648,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,52 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 17,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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