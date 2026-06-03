Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Lohnender Zebra Technologies-Einstieg? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 291,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,248 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 254,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 714,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,86 Prozent verringert.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 11,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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