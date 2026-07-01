Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Zebra Technologies-Investmentbeispiel 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Zebra Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Zebra Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Zebra Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 315,48 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0,317 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie auf 263,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,55 Prozent verringert.

Am Markt war Zebra Technologies jüngst 12,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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