NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zebra Technologies-Aktien verlieren können.

Das Zebra Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zebra Technologies-Aktie letztlich bei 288,00 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,722 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 524,65 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 28.10.2025 auf 274,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,75 Prozent verringert.

Am Markt war Zebra Technologies jüngst 13,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at