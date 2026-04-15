Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Langfristige Anlage 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Zebra Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 15.04.2023 wurde die Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 303,08 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Zebra Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,299 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 226,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 747,99 USD wert. Damit wäre die Investition um 25,20 Prozent gesunken.

Zebra Technologies war somit zuletzt am Markt 11,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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