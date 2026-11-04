NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zebra Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zebra Technologies-Anteile an diesem Tag 597,41 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investierten, hätten nun 0,167 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 329,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 44,85 Prozent vermindert.

Zebra Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at