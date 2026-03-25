NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Zebra Technologies-Aktie bei 461,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,168 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 207,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 449,83 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 55,02 Prozent.

Zebra Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at