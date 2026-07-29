NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zebra Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zebra Technologies gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zebra Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Zebra Technologies-Anteile an diesem Tag 331,60 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investierten, hätten nun 3,016 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.07.2026 857,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 284,40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,23 Prozent verkleinert.

Zebra Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at