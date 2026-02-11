NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 354,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Zebra Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,822 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 256,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723,96 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 27,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 13,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at