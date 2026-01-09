NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.01.2023 wurde die Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zions Bancorporation-Anteile bei 51,02 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investierten, hätten nun 19,600 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 60,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 192,08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 19,21 Prozent.

Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich jüngst auf 8,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at