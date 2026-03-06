Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

Langfristige Investition 06.03.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Zions Bancorporation-Aktie bei 48,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,051 Zions Bancorporation-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,88 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 05.03.2026 auf 57,48 USD belief. Mit einer Performance von +17,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Zions Bancorporation einen Börsenwert von 8,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

