NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Zions Bancorporation-Aktie bei 48,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,051 Zions Bancorporation-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,88 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 05.03.2026 auf 57,48 USD belief. Mit einer Performance von +17,88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Zions Bancorporation einen Börsenwert von 8,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
